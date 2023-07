Lil Nas X déchire la scène (et même son pantalon) à Rock Werchter

Dès l’entrée à l’esprit tribal de ses danseurs et celle, plus royale, de Lil Nas X en fourrure et en armure gladiatrice dorée (et dénudée), on sent que les carcans masculins vont en prendre un coup. Et c’est tant mieux. Les chorégraphies sulfureuses et lascives s’enchainent au rythme des tubes, des plus évidents comme "Old Town Road" ou "Industry Baby", à ses pépites comme "Rodeo", "Dead Right Now" ou encore "Scoop", son duo avec Doja Cat.

Là où sa voix ténor déçoit parfois (voire s’absente pour des sections playback), le spectacle assure le coup et galvanise la foule qui ne sait plus trop où donner des yeux dans cette effervescence des corps, rendue possible par l’incroyable troupe de danseurs de Lil Nas X, qu’il surnomme aussi bien ses « soldats » que ses « b*tches »