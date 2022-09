Ligue des Nations : quelle composition pour les Diables face au pays de Galles ?

Mettons-nous donc dans la tête du coach à quelques heures de ce match face aux Gallois. Dans le but, les 7 derniers matchs ont été partagés entre Mignolet (4 matchs), Casteels (2 matchs) et Sels (1 match). Cela fait donc un bail que Thibaut Courtois n’a plus presté en équipe nationale. Sa dernière apparition date du 13 novembre 2021 face à l’Estonie. Il est temps de remettre Courtois aux affaires. Devant lui, Martinez devrait opter pour une défense qui pourrait, pourquoi pas, ressembler à celle amenée à débuter le mondial. Sans Boyata, titulaire lors des deux derniers matchs face aux Gallois, mais qui devrait être sur le banc. Légèrement blessé, le néo-Brugeois, devrait laisser sa place. On pourrait le voir aux Pays-Bas. Denayer n’entrant pas "encore" en ligne de compte, il ne serait pas étonnant de voir le 3 arrière composé de Alderweireld dans l’axe, Vertonghen à gauche et… Dendoncker à droite. Les récents matchs disputés à cette place par le nouveau joueur d’Aston Villa ont été plus que satisfaisants. Dendoncker a peut-être trouvé là son ticket de titulaire pour le Qatar.