Ligue des Nations : Marko Livaja quitte la sélection croate après une altercation avec des supporters

Marko Livaja a déclaré forfait pour le Final Four de la Ligue des Nations avec la Croatie à la suite d'une altercation avec des supporters survenue lundi durant l'entraînement.

"Après ce qu'il s'est passé durant les dernières 24 heures, je sens que je ne peux pas donner le maximum pour l'équipe", a indiqué Livaja dans un communiqué publié mardi sur le site de la fédération croate (HNS).



Selon la HNS, Livaja a été insulté de manière "inappropriée et vulgaire". "En restant, je ne ferais que gêner l'équipe", a ajouté Livaja. "L'équipe nationale compte beaucoup pour moi et j'espère continuer à en faire partie à l'avenir", a ajouté l'attaquant de l'Hajduk Split.



Le sélectionneur Zlatko Dalic se dit "désolé que cela en soit arrivé là et que le comportement inacceptable de quelques individus" prive son équipe d'un joueur important. "Je comprends Marko et la gravité de la situation dans laquelle il s'est retrouvé." Livaja compte 21 présences et 4 buts en équipe nationale.



La Croatie affrontera les Pays-Bas à Rotterdam en demi-finales le 14 juin. La finale se jouera dimanche.