On notera, les absences de Sergio Ramos, d’Ansu Fati (revenu de blessure avec le Barça) ou encore de Aymeric Laporte (blessé). Deux petits nouveaux débarquent dans le groupe, Borja Iglesias (Betis) et Nico Williams (Bilbao).

L’Espagne est en tête de son groupe devant le Portugal, la République tchèque et la Suisse. La Roja affrontera la Suisse le 24 septembre, et le Portugal trois jours plus tard.