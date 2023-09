Ligue des Nations : les Red Flames concèdent le partage en Ecosse dans les dernières secondes

Après leur victoire face aux Pays-Bas, les Red Flames n’ont pas pu confirmer avec un succès sur la pelouse de l’Ecosse. Malmenée pendant une heure, la Belgique avait pourtant ouvert le score par Missipo malgré la domination écossaise. La rencontre s’est ensuite ouverte et les Flames ont manqué les occasions de faire le break. Elles ont ensuite pris un but dans les dernières secondes et ont dû concéder le partage (1-1).

Après leur succès face aux Pays-Bas, les Red Flames veulent confirmer en Ecosse. Mais ce sont bien les Ecossaises qui dominent le premier quart d’heure en profitant notamment des espaces dans le dos des backs belges.

A la 33e, les Flames se créent leur première occasion. Kees est trouvée en retrait sur une passe de la droite, mais son tir est trop central et est repoussé en corner, de la tête, par Corsie.

L’Ecosse réagit et Evrard doit se détendre sur une tête de Grimshaw au deuxième poteau (37e).

Sur un corner repoussé, Wullaert centre au deuxième poteau et Missipo reprend de la tête au petit rectangle pour tromper la gardienne écossaise et ouvrir le score contre le cours du jeu (52e).

Detruyer profite d’une perte de balle de la défense écossaise et tente sa chance directement, mais sa frappe passe à côté (72e).

L’Ecosse pousse dans le dernier quart d'heure et se crée deux belles occasions mais les têtes de Corsie (74e) et Gallacher (88e) passent juste à côté du but.

Alors que la victoire semble en poche, l’Ecosse égalise sur la toute dernière action de la rencontre. Sur un coup franc, Howard, qui semblait hors-jeu, reprend de la tête et trompe Evrard pour offrir un point à l’Ecosse (93e).

Malgré ce partage, la Belgique reste en tête de son groupe avec un point d’avance sur les Pays-Bas et l’Angleterre suite au succès des Oranjes sur les Lionesses.