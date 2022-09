Ligue des Nations : les Diables presque au complet, à la veille de Belgique - pays de Galles

Lors de sa conférence de presse avant cet entraînement, le sélectionneur national avait précisé que Boyata ne serait pas apte à disputer le match face aux Gallois. Déjà absent de l'entraînement d'hier, le défenseur brugeois doit déclarer forfait. Mais rien de grave...une simple précaution a indiqué le coach. Boyata pourrait être impliqué dans le match de dimanche. Quant à Jason Denayer, il poursuit ses entrainements individualisés comme convenu.

Pour le reste, il ne fait pas de doute que Roberto Martinez devrait aligner la meilleure formation possible. Afin de satisfaire les supporters belges, de préparer au mieux l'échéance du mondial et de ne pas soulever de nouvelles inquiétudes. Face à cette équipe galloise qui, elle aussi, prépare son mondial (le premier pour elle depuis 1958), il s'agira de jouer juste et de ne pas flancher face à notre bête noire.