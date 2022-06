Ligue des nations : la France battue 2-1 à domicile par le Danemark, Mbappé sort sur blessure

La France, tenante du titre, a été surprise à domicile par le Danemark en ouverture de la Ligue des nations. Les Bleus concèdent une défaite 2-1 au Stade de France malgré le 37e but de Karim Benzema en sélection. Six jours après sa victoire en Ligue des champions, l’attaquant du Real Madrid a ouvert le score à la 51e minute après avoir éliminé deux Danois à la suite d’un relais avec Nkunku. Dominateurs dans les stats, les Français se sont fait surprendre par un doublé d’Andreas Cornelius (68e et 88e minutes), scellant la victoire des Danish Dynamite.