Ligue des nations : l’Italie mate les Pays-Bas et termine troisième, comme en 2021

Comme lors de la dernière édition, l’Italie s’est emparée de la troisième place de la Ligue des nations. Après la Belgique en 2021, ce sont les Pays-Bas qui se sont inclinés dans le match pour la troisième place, dimanche. Les Italiens l’ont emporté 3 buts à 2 sur le sol néerlandais.

Battue sur le gong en demi-finales face à l’Espagne, la Squadra Azzurra a rapidement pris l’ascendant. Trop nonchalants, les Néerlandais ont encaissé deux buts dans les vingt premières minutes. Dimarco a d’abord profité de la passivité de la défense pour crucifier Bijlow (0-1, 7') avant que Frattesi ne fasse le break (0-2, 20') et inscrive son premier but avec les Azzuri.

Plus dangereux en seconde période, les Oranjes sont logiquement revenus dans la partie grâce à Bergwijn, qui s’est joué de Dimarco avant d’envoyer une belle frappe dans le petit filet gauche (1-2, 68'). Une joie de courte durée pour les Néerlandais puisque les Italiens vont répondre 4 petites minutes plus tard, via Chiesa (1-3, 72').

En fin de match, Wijnaldum a redonné espoir aux siens en réduisant l’écart (2-3, 89') mais l’Italie a ensuite fait le gros dos pour conserver son avance d’un but, remporter le match et terminer 3e de cette troisième édition de la Ligue des nations.