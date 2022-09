Ligue des Nations : l’Italie bat la Hongrie et se qualifie pour le Final Four, partage fou entre Anglais et Allemands

L’Italie s’est imposée contre la Hongrie (0-2) avec des buts de Giacomo Raspadori (27e) et Federico Dimarco (52e) pour la dernière journée de Ligue des Nations et s’est qualifiée pour le Final Four qui aura lieu en juin 2023.

Cette rencontre était importante pour les deux équipes puisque le vainqueur de la partie gagnait une place en demi-finale de la Ligue des Nations. La Hongrie avait un avantage de deux points (10 points) sur l’Italie (8 points) avant le match. Les Italiens n’ont pas perdu de temps au coup de sifflet et ont été dangereux dès le début avec un centre de Bryan Cristante. Le gardien de la Hongrie, Peter Gulácsi, s’est d’ailleurs fait une frayeur sur cette action. La Squadra Azzurra a continué de pousser et a provoqué une mauvaise remise d’Ádám Nagy en défense. Giacomo Raspadori en a profité et a marqué le premier but pour l’Italie. Touchée dans son orgueil, la Hongrie a essayé de recoller au score, mais Gianluigi Donnarumma n’était pas de cet avis. Le portier Italien a sorti un quadruple arrêt et a permis à ses coéquipiers de conserver un but d'avance.

Quelques minutes plus tard, l’Italie a puni son adversaire (0-2) sur un but de Federico Dimarco. La Hongrie a continué de pousser mais elle était face à un mur qui se nomme Gianluigi Donnarumma. L’Italie a manqué le but du 0-3 en fin de rencontre.