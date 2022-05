Ligue des Nations : Courtois et Denayer blessés, quittent la sélection

Thibaut Courtois ne jouera pas en Ligue des Nations, Jason Denayer non plus. Les deux Diables, blessés, vont rentrer chez eux pour se soigner.

Le gardien du Real Madrid est arrivé blessé à Tubize, ce lundi. Courtois souffre d’une pubalgie depuis plusieurs semaines, et le staff médical des Diables Rouges a décidé de le laisser au repos pour qu’il puisse se soigner. Le but étant qu’il revienne en forme pour préparer la prochaine saison et la Coupe du monde au Qatar. Il a donc reçu, ce mardi, le feu vert de Roberto Martinez pour quitter le groupe.

De son côté le staff médical du Real lui a demandé de prendre 6 semaines de repos avant de revenir au club.