Ligue des Nations : Alvaro Morata piège le Portugal en fin de partie et envoie l’Espagne au Final Four

Ça y est, la composition du "Final Four" de la Ligue des Nations est connue ! Ce mardi soir, l’Espagne a rejoint la Croatie, les Pays-Bas et l’Italie en demi-finale de la Nations League après avoir arraché la victoire dans les derniers instants de la partie face au Portugal (0-1). Si la Selecção das quinas emmenée par Cristiano Ronaldo a maîtrisé les débats pendant plus d’une heure de jeu, la Roja s’est réveillée en fin de rencontre avec l’entrée de ses jeunes et s’est finalement imposée grâce à un but d’Alvaro Morata (88'). La phase finale de la compétition est programmée du 14 au 18 juin 2023.