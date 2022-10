Ligue des Champions : Xabi Alonso et Leverkusen veulent battre Bruges pour passer l'hiver européen

Leverkusen joue son avenir européen lors de la réception du Club de Bruges pour la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions mardi à 18h45. Quatrième du groupe B avec 4 points, le Bayer devra faire mieux que l'Atlético de Madrid, 3e avec 5 points, qui se rend à Porto.

"Nous voulons continuer à jouer en Europe pour le prestige. C'est aussi important pour le club et les supporters", a déclaré Xabi Alonso, l'entraîneur du Bayer, lundi en conférence de presse. "Seulement, ce ne sera pas simple contre le Club de Bruges, qui est déjà qualifié et qui développe un très beau football. C'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps et qui se connaît bien."

Arrivé début octobre à Leverkusen après le limogeage du Suisse Gerardo Seoane, Alonso n'a pas connu des débuts faciles avec le Bayer. Le club allemand n'a plus gagné depuis le 8 octobre dernier toutes compétitions confondues et occupe la 16e place en Bundesliga.

"Je sens de la motivation, de l'énergie et de l'intensité, c'est ce dont vous avez besoin en Ligue des Champions. Si nous voulons encore avoir une chance de nous qualifier, nous devons gagner et notre préparation est concentrée là-dessus. Nous allons devoir faire un match plein."

L'ancien joueur de Liverpool, du Bayern Munich et du Real Madrid devrait pouvoir compter sur son buteur tchèque Patrik Schick, qui a joué 30 minutes samedi dernier contre Leipzig en championnat après une blessure aux adducteurs. "Patrik n'était pas encore totalement prêt mais si c'est le cas demain (mardi, ndlr), il jouera", a conclu Alonso.