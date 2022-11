Ligue des champions : moins de 5 minutes après son entrée en jeu, De Bruyne offre un assist à Alvarez

Kevin De Bruyne avait été laissé au repos par Pep Guardiola pour la dernière journée des phases de poule de la Ligue des champions. Les Cityzens, déjà qualifiés et assurés de la première place du groupe n’avaient plus rien à jouer lors de la réception de Séville et l’entraîneur espagnol avait donc décidé de faire souffler le récent troisième du Ballon d’or.

Mais alors que le score affichait 1-1 à la 70e, Guardiola a fait entrer le Diable Rouge pour tenter d’aller chercher la victoire. Un choix judicieux du technicien espagnol puisque trois minutes plus tard, De Bruyne lançait Alvarez dans le dos de la défense sévillane. L'Argentin éliminait Bono pour conclure dans le but vide.

Un nouveau signe de la grande forme de KDB avant la Coupe du monde. Manchester City s'est finalement imposé 3-1 grâce au but de Mahrez.