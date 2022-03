Alors que Messi a enclenché son compteur face au Real avec un triplé au Camp Nou un an auparavant, en ce mois de mai 2008, la "Pulga" vit un cauchemar au Bernabéu. A trois journées de la fin du championnat, Madrid est déjà sacré champion mais tient à affirmer sa supériorité sur sa pelouse (4-1).

Encore vêtu de son N.19, Messi, positionné sur l’aile droite avec Bojan Krkic en pointe et Thierry Henry à gauche, est muselé. Les Madrilènes prennent deux buts d’avance dès la 20e minute de jeu grâce à Raul et Arjen Robben, et enfoncent le clou par Gonzalo Higuain et Ruud Van Nistelrooy en deuxième période, avant un but de Thierry Henry pour sauver l’honneur.