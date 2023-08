Ligue des champions – Marseille éliminée au terme d’un scénario cruel, Galatasaray et le PSV passent en barrages

Le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions s’est presque terminé ce mardi soir avec les qualifications du PSV ou encore de Galatasaray alors que Marseille a été éliminée.

Après avoir perdu 1-0 au Panathinaïkos, Marseille pensait avoir fait le plus dur grâce au doublé de Pierre-Emerick Aubameyang ce mardi mais un penalty accordé aux Grecs dans le temps additionnel a envoyé les deux équipes en prolongations. L’OM pensait ensuite se qualifier grâce au but de Vitinha mais il a été annulé pour une position de hors-jeu. Aux tirs au but, les Grecs ont finalement émergé et rejoignent Braga en barrages.

Le PSV a assuré en s’imposant 1-3 sur la pelouse de Sturm Graz après avoir gagné la manche aller 4-1. Les Belges Johan Bakayoko et Yorbe Vertessen ont joué une bonne partie de la rencontre, respectivement 61 et 86 minutes. En barrages, le club néerlandais devra éliminer les Rangers de Nicolas Raskin qui ont partagé 1-1 sur la pelouse de Servette, tombeur de Genk au tour précédent, après avoir gagné 2-1 à l’aller. L’ancien joueur du Standard a disputé toute la rencontre.

Après avoir gagné 0-4 à l’aller, Galatasaray a tranquillement fait le travail en s’imposant 1-à chez lui face à Ljubljana alors que Dries Mertens a disputé la première mi-temps. Le club stambouliote affrontera les Norvègiens de Molde en barrages qui ont brisé le rêve improbable de KÍ Klaksvík, club des Îles Féroé, qui a cédé en prolongations.

On notera également la qualification de Copenhague face au Sparta Prague à l’issue d’une séance de tirs au but et d’une rencontre folle (3-3). Les Danois seront opposés aux Polonais de Rakow en barrages. Braga sera aussi au rendez-vous et attend de savoir qui de Marseille ou du Panathinaïkos sera son adversaire.

Déjà en barrages, l’Antwerp avait un regard sur la rencontre entre le Dinamo Zagreb et l’AEK Athènes alors qu’elle affrontera l’une de ces deux formations au prochain tour. Et c’est l’AEK qui s’est imposé 1-2 en Croatie lors de la manche aller, disputée seulement ce mardi après les incidents de la semaine dernière. Le match retour se jouera samedi.