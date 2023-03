Ligue des Champions : Manchester City – Bayern Munich et Real Madrid – Chelsea comme chocs des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a rendu son verdict ce vendredi à Nyon, en Suisse. L’affiche de ces quarts de finale sera sans conteste l’affrontement entre Manchester City et le Bayern Munich. Comme la saison dernière, le Real Madrid affrontera Chelsea en quart. Les deux autres quarts de finale regroupent les trois équipes italiennes puisque l’Inter se déplacera à Benfica alors que le Milan AC et Naples s’affronteront dans un duel 100% italien.

En demi-finale, le vainqueur du duel entre le Real et Chelsea affrontera le vainqueur de Manchester City – Bayern Munich. L’autre côté du tableau semble plus ouvert puisque la deuxième demi-finale verra s’affronter le vainqueur de Benfica – Inter Milan et le gagnant du duel 100% italien entre le Milan AC et Naples. On pourrait donc avoir une demi-finale 100% italienne en cas de qualification de l’Inter.

Les rencontres aller se tiendront les 11 et 12 avril alors que les manches retour se dérouleront les 18 et 19 avril.

Le tirage complet des quarts de finale :

Real Madrid – Chelsea

Benfica – Inter Milan

Manchester City – Bayern Munich

AC Milan – Naples

Les demi-finales :

Real Madrid/Chelsea – Manchester City/Bayern Munich

Benfica/Inter – Milan AC/Naples