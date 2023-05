Ligue des Champions : Manchester City balade le Real Madrid et s’offre une place en finale

Manchester City s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en dominant le Real Madrid (4-0). Les hommes de Pep Guardiola ont démarré la rencontre pied au plancher et menait 2-0 à la 37e après deux buts de Bernardo Silva. Les Cityzens ont ensuite géré leur avance en deuxième période et ont inscrit un troisième but sur une tête d’Akanji déviée dans le but de Courtois pas Militao à la 76e. Alvarez est venu conclure le travail d’un plat du pied droit dans le temps additionnel. Après le partage 1-1 à l’aller au Bernabeu, City a fait la différence à domicile et se qualifie pour la finale.

City met une grosse pression d’entrée sur la défense madrilène et se crée quelques belles opportunités dont une tête d’Haaland stoppée par Courtois à la 13e. A la 21e, Haaland pousse une nouvelle fois Courtois à un exceptionnel arrêt sur une nouvelle tête croisée.

Les Cityzen trouvent finalement la faille à la 23e. De Bruyne trouve Bernardo Silva d’une magnifique passe dans l’intervalle. Le Portugais ne tremble pas et trompe Courtois d’une frappe au premier poteau.

Le Real réagit par une frappe de loin de Kroos mais l’Allemand manque de chance et voit le ballon s’écraser sur la barre d'Ederson (35e).

Mais City fait le break quelques minutes plus tard Grealish trouve Gundogan dans le rectangle. L’Allemand tente sa chance mais sa frappe est déviée. Le ballon revient cependant vers Bernardo Silva qui reprend de la tête et pousse le ballon au fond des filets (37e).

En début de deuxième mi-temps, City gère son avance et laisse un peu plus le ballon aux Merengue qui n’en font toutefois pas bonne usage.

A la 73e, City passe tout proche du 3-0. Haaland récupère le ballon dans le rectangle suite à une déviation de Gundogan. Mais une nouvelle fois, le Norvégien se heurte à Courtois qui dévie le ballon sur la barre.

Quelques minutes plus tard, le ballon finit par rentrer une troisième fois pour les Skyblues. Sur un coup franc de De Bruyne de la gauche, Akanji coupe de la tête au premier poteau et son envoi est contré par Militao dans son propre but (76e).

Les Madrilènes ont pris un gros sur la tête et peinent à se montrer dangereux et c’est City qui vient conclure son récital dans le temps additionnel via deux remplaçants. Foden lance Alvarez dans le dos de la défense du Real. L’attaquant argentin croise sa frappe du pied droit et trompe Courtois.

Au terme d’une rencontre maîtrisée de bout en bout, Manchester City se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions suite à sa victoire 4-0 après le partage (1-1) du match aller à Madrid.