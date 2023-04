Ligue des Champions : les favoris, les stars, les Belges, tout ce que vous devez savoir des quarts de finale

Ils font partie des grands favoris de la compétition et, pourtant, ils vont croiser le fer bien plus tôt que prévu. Manchester City – Bayern Münich, c’est évidemment le gros duel de titans de ces quarts de finale. Une sorte de finale avant la lettre sur laquelle tous les regards seront évidemment braqués mardi soir. De quoi presque occulter le match d’outsiders entre Benfica et l’Inter qui aura lieu en même temps. Attention, d’ailleurs, aux Portugais qui ont une belle gueule de poil à gratter dans cette compétition.

Mercredi, deux autres affiches, dont une 100% italienne entre l’AC Milan et Naples. De leur côté, Eden Hazard, Thibaut Courtois et le Real Madrid seront aux prises avec Chelsea, qui veut retrouver le sourire avec Frank Lampard après le fiasco Graham Potter.

Le programme des matches aller :

Mardi 11 avril (21h)

Benfica – Inter

Manchester City – Bayern Munich

Mercredi 12 avril (21h)

AC Milan – Naples

Real Madrid – Chelsea

Le programme des matches retour :

Mardi 18 avril (21h)

Naples – AC Milan

Chelsea – Real Madrid

Mercredi 19 avril (21h)

Bayern Münich – Manchester City

Inter – Benfica