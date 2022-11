Ligue des champions : le Real Madrid se balade face au Celtic et valide sa première place, Courtois arrête un penalty

Le Real Madrid devait faire aussi bien que Leipzig pour s’assurer la première place du groupe F en Ligue des Champions. Et les Merengue n’ont pas calculé par rapport à ce que faisaient les Allemands dans l’autre match. Le Real a infligé un cinglant 5-1 à son adversaire écossais avec cinq buteurs différents. Modric et Rodrygo sur penalty avant des réalisations d’Asensio, Vinicius et Valverde. Jota a ensuite sauvé l’honneur pour le Celtic sur coup franc.

Le Real Madrid a déjà validé son ticket pour les 1/8e de finale de la Ligue des champions mais doit encore assurer sa première place dans le groupe F. Face aux Espagnols, une équipe du Celtic qui n’a plus rien à jouer, assurée de terminer dernière de la poule.

Et le match se décante rapidement. Le Real hérite d’un penalty après seulement 6 minutes pour une faute de main sur une frappe de Valverde. Modric prend calmement Hart à contrepied et place les Merengue aux commandes.

A la 21e, les Madrilènes héritent d’un nouveau penalty, cette fois encore pour une faute de main. Rodrygo se charge de le convertir en prenant également Hart à contrepied.

Le Celtic se voit à son tour accorder un penalty pour une faute de Mendy, en retard sur son tacle. Contrairement aux deux tireurs madrilènes, Juranovic ne parvient pas à tromper Courtois, parti du bon côté (35e).

Au retour des vestiaires, Asensio triple la mise d’un plat du pied au deuxième poteau sur une remise en retrait de Carvajal qui s’est arraché sur le côté droit (51e).

La rencontre tourne à la correction et Vinicius en profite pour s’offrir un petit but d’une déviation au premier poteau sur un centre de la droite de Valverde (61e).

La balade se poursuit avec une frappe en un temps croisée de Valverde, trouvé à l’entrée du rectangle par Vazquez (71e).

Mais Courtois ne parvient pas à conserver sa clean sheet. Jota inscrit un magnifique coup franc à la 84e pour sauver l’honneur.

Le Real Madrid remporte tout de même facilement cette rencontre et s’assure donc la première place du groupe F devant Leipzig.