Ligue des champions : le Bayern signe un neuf sur neuf, Marseille débloque son compteur

Au Stade Vélodrome, la rencontre contre le Sporting a démarré avec 20 minutes de retard et s’est jouée sans public à cause d’une sanction reçue suite à des incidents entre supporters marseillais et allemands pendant le match contre Francfort. Après déjà une minute, le Sporting a réussi à concrétiser une action collective avec un but de Trincao (1re). L’OM est vite revenu au marquoir avec un dégagement du gardien portugais dévié dans les filets par Alexis Sanchez (13e), un tir de loin d’Amine Harit (16e) et une tête sur corner de Leonardo Balerdi (28e). Le Sporting a été réduit à 10 au milieu de la période suite à une faute de main de son gardien Antonio Adan (23e). En fin de match, Chancel Mbemba a inscrit le dernier but de la rencontre en faveur des Français (84e, 4-1). Avec cette victoire, l’OM remporte ses premiers points en trois rencontres.