Ligue des champions : le Bayern signe un neuf sur neuf avec un Leroy Sané étincelant

Le Bayern Munich a poursuivi mardi son parcours sans faute en Ligue des champions en surclassant à domicile les Tchèques du Viktoria Plzen 5 à 0, avec Leroy Sané au sommet, et a emmagasiné de la confiance à quatre jours du choc à Dortmund.

Convaincant à Milan contre l’Inter (2-0) et à domicile contre le FC Barcelone, le Bayern a ajouté un troisième succès en C1 cette saison, malgré les absences de Joshua Kimmich et de Thomas Müller, testés positifs au Covid samedi.

Avec neuf points et un déplacement à venir en terre tchèque dans huit jours, les joueurs de Julian Nagelsmann ont quasiment validé leur place pour la phase à élimination directe, puisque ses deux poursuivants italien et espagnol, également vainqueurs de Plzen (respectivement 2-0 et 5-1), s'affrontent mardi et la semaine prochaine.

En inscrivant le premier but des Bavarois dès la 7e minute, l’international allemand Leroy Sané a imité son ancien coéquipier Robert Lewandowski, puisqu’il a trouvé au moins une fois le chemin des filets lors des trois premières journées de la phase de groupe de la Ligue des champions, comme le Polonais en 2019/20 et en 2021/22.

Sur une balle récupérée par Ryan Gravenberch, Sané est parti à 45 mètres du but adverse et s’est retrouvé à l’entrée de la surface grâce à un relais de Jamal Musiala et une défense tchèque bien trop passive. Son tir du gauche était imparable pour le gardien de Plzen.