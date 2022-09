Ligue des champions : "Il y a la place pour Bruges d’aller battre le Bayer Leverkusen"

Deux clubs belges affrontent des écuries allemandes cette semaine sur la scène européenne. Le FC Bruges rencontre le Bayer Leverkusen et l’Union Saint-Gilloise affronte l’Union Berlin. Sophie Serbini, notre consultante Bundesliga préface ces deux rencontres côté allemand.

En Ligue des Champions, le timing semble plutôt bon pour affronter le Bayer Leverkusen : "Le Bayer Leverkusen a très mal débuté la saison. Une seule victoire et quatre défaites en cinq rencontres. C’est vraiment très peu pour le Bayern Leverkusen qui a des gros problèmes défensifs mais aussi offensifs où les stars sont en difficulté comme Patrik Schick qui n’a marqué qu’un seul but mais aussi Moussa Diaby qui est vraiment en dedans à par rapport aux deux dernières saisons. Donc il y a la place pour Bruges d’aller battre Leverkusen tout simplement."

C’est le bon moment aussi pour les affronter : "Oui, ils ont même été éliminés au premier tour de la Coupe d’Allemagne. Donc c’est vraiment un début de saison très très compliqué pour eux."

Et il y aura également le choc des Union en Europa League : "Ça fait deux saisons que l’Union est un peu la sensation en Bundesliga. C’est une équipe qui progresse continuellement. À la base ils ont une grosse assise défensive et maintenant ils sont aussi assez bons offensivement, le meilleur buteur de la Bundesliga actuellement, il joue à l’Union Berlin c’est Sheraldo Becker avec cinq buts depuis le début de la saison. Et puis on l’a vu ce week-end ils ont tenu en échec le Bayern Munich, 1-1. C'est surtout une équipe très difficile à battre chez elle. L’année dernière ils n’ont perdu que deux matches de Bundesliga. Cette saison ils sont invaincus. C’est vraiment un bastion très dur à faire tomber. Il y a une super ambiance, c’est un match qui va faire plaisir je pense."