Ligue des Champions : Ferran Jutgla élu homme du match : "un moment fort en émotion"

Le Club de Bruges a signé un succès historique 0-4 au FC Porto dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Auteur du premier but brugeois sur un pénalty qu’il a lui même provoqué et d’une passe décisive sur le but de Kamal Sowah, Ferran Jutgla a été élu homme du match : "Je suis très content pour tous nos supporters qui ont fait le trajet de Belgique au Portugal pour nous soutenir. Cette victoire est pour eux. Pour moi, c’est une nuit qui était encore difficilement imaginable il y a quelques années de cela. C’est un moment fort en émotion qui me procure aussi beaucoup de confiance pour la suite. J’ai travaillé énormément pour y arriver" a déclaré l’attaquant espagnol aux micros de nos confrères de RTL Sport.

Avec six points sur six, le Club de Bruges occupe seul la première place du groupe B. Les Brugeois qui n’ont toujours pas encaissé le moindre but en Ligue des Champions disputeront leur troisième match de poule dans trois semaines face à l’Atletico Madrid.