Ligue des Champions féminine : le PSG et le Real Madrid se neutralisent pour le retour de Hamraoui, Chelsea cartonne

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont partagé l'enjeu (0-0) mercredi lors de la 2e journée du groupe A de la Ligue des Champions féminine. Ce match a vu la milieu internationale française du PSG Kheira Hamraoui faire son retour à la compétition, une première depuis plus de six mois et près d'un an après l'agression dont elle a été victime.

La joueuse de 32 ans avait été mise à l'écart du groupe professionnel quelques jours après son dernier match, qui remontait au 16 avril 2022 contre Issy en Championnat de France, à la suite d'une altercation avec des coéquipières à l'entraînement.

Ce retour à la compétition intervient presque un an après la violente agression dont Hamraoui a été victime le 4 novembre 2021, point de départ d'une rocambolesque affaire qui a abouti, en septembre, à la mise en examen de sa coéquipière Aminata Diallo, soupçonnée d'être la commanditaire de l'agression, ainsi que de cinq hommes.

Dans le 2e match du groupe, Chelsea a explosé les Albanaises de Vllaznia sur le score net et sans appel de 8-0 avec un quadruplé de l'Australienne Samantha Kerr et un triplé de la Danoise Pernille Harder. Chelsea est en tête avec 6 points, devant le Real Madrid (4), le PSG (1) et Vllaznia (0).

Dans le groupe B, Wolfsbourg s'est imposé 0-2 au Slavia Prague et l'AS Rome a tremblé mais s'est imposé 3-4 contre les Autrichiennes de St. Polten. Allemandes et Italiennes sont en tête avec 6 points.