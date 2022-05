Ligue des champions : engorgements, faux billets et lacrymogènes… Retour sur une finale de Champions League chaotique

Un temps de préparation trop court ?

Il faut habituellement plus d’un an pour préparer un tel événement planétaire. Mais après l’invasion russe de l’Ukraine, la Fédération française de football (FFF) a récupéré fin février l’organisation initialement confiée à Saint-Pétersbourg.

Et ce temps réduit a pu peser, comme l’avait laissé entendre vendredi le président de l’UEFA Aleksander Ceferin dans un entretien à l’AFP : "J’ai dit à mes équipes : 'Ne me dites pas que vous avez besoin d’un an ou deux, parce qu’on n’a que trois semaines'. Ce n’est pas facile", avait-il souligné.

Une source proche de l’exécutif a admis une insuffisante mobilité des forces de l’ordre, qui ont "surréagi" face aux événements festifs, sur fond d'"insuffisante préparation", et de "sous-évaluation du nombre de supporters".

"Ça pose la question de la capacité de la France à organiser des événements de cette taille-là", pointe de son côté Ronan Evain, directeur exécutif du réseau Football Supporters Europe (FSE), alors que le Mondial-2023 de rugby et les JO-2024 vont avoir lieu en France. "On continue de reproduire les mêmes schémas d’organisation qui ont déjà échoué dans le passé."