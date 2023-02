Ligue des Champions : De Bruyne et Laporte absents du dernier entraînement de Manchester City

Kevin De Bruyne et le Français Aymeric Laporte n’étaient pas présents lors de l’entraînement de Manchester City ouvert aux médias, mardi, à la veille du match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig.

Le champion d’Angleterre se déplace mercredi à Leipzig en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Les absences de De Bruyne, meneur de jeu des Cityzens, et du défenseur Laporte lors de l’entraînement de mardi suscitent des interrogations quant à leur disponibilité pour le match.



Tous deux ont joué samedi passé lors du partage 1-1 à Nottingham Forrest, Laporte restant sur la pelouse les 90 minutes et De Bruyne étant remplacé à deux minutes de la fin. John Stones n’était pas non plus présent lors de la séance, qui s’est tenue à Manchester avant le départ de l’équipe pour l’Allemagne, car il poursuit son rétablissement après une blessure à la cuisse.



L’entraîneur Pep Guardiola doit faire sa conférence de presse d’avant-match et faire le point sur son groupe à son arrivée en Allemagne en fin d’après-midi.