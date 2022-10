Ligue des Champions dames : Arsenal surprend Lyon (1-5), Barcelone atomise Benfica (9-0)

Les Lyonnaises, octuples championnes d’Europe et tenantes du titre, sont passées complètement à côté de leur match, battues 5-1 à domicile par Arsenal, mercredi en ouverture de la Ligue des champions, alors que les Barcelonaises, finalistes de la dernière édition, ont balayé le Benfica Lisbonne 9-0.

Privée de plusieurs joueuses cadres, blessées, comme Ada Hegerberg, Griedge M’Bock, Sara Däbritz et Delphine Cascarino, la formation lyonnaise n’a pu rivaliser face aux Londoniennes.

Caitlin Foord (13e, 67e) et Beth Mead (45+1, 69e), sacrée championne d’Europe avec l’Angleterre cet été, ont inscrit un doublé, après un but de Frida Leonhardsen Maanum (22e). Melvine Malard avait réduit le score à la 27e minute.

Arsenal est logiquement en tête du relevé groupe C devant la Juventus qui s’est imposée à Zurich 2-0. Les Italiennes, quart de finalistes la saison dernière face à l’OL, ont pris le dessus sur les Suissesses grâce à des buts de Valentina Cernoia (71e) et Barbara Bonansea (84e).

Dans le groupe D, les deux équipes favorites, le FC Barcelone et le Bayern Munich, ont réussi leurs débuts. Les Espagnoles, victorieuses de la C1 en 2021 et finalistes la saison dernière, ont étrillé le Benfica Lisbonne 9-0. Patricia Guijarro (1re), Aïtana Bonmati (14e), Asisat Oshoala (34e, 88e), Mariona Caldentey (50e), Ana-Maria Crnogorcevic (65e), Geyse (67e, 88e) et Claudia Pina (77e) ont été les buteuses de la démonstration du Barça.

Le club catalan devance au classement le Bayern, victorieux 2-1 à domicile de la formation suédoise du FC Rosengard. Les Allemandes se sont imposées grâce à Carolin Simon (35e) et Linda Dallmann (57e), après un but initial de Loreta Kullashi (25e) pour le club de Malmö.