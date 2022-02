Ligue des champions : Benzema fait planer le doute sur sa présence pour le choc entre le PSG et le Real Madrid

Le Real Madrid va-t-il retrouver son chaînon manquant ? La question est sur toutes les lèvres en France et en Espagne. Karim Benzema, blessé aux ischios-jambier depuis le 23 janvier, semble être de retour. Le Français a participé aux derniers entrainements avec les Madrilènes. Mais il a semé le doute, ce lundi en conférence de presse, à propos de sa présence pour le choc des titans entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

"Je me sens mieux. Il reste un entraînement pour voir comment je me sens et si je peux jouer demain", a confié l'attaquant français, à la veille du huitième de finale de Ligue des champions.

Benzema est aussi revenu sur l'énorme travail abattu pour revenir dans le coup. "Quand tu es en dehors du terrain, c'est difficile. J'ai travaillé matin, midi et soir, tant à la maison qu'à Valdebebas (Ndlr : le centre d'entrainement du Real Madrid) pour être prêt pour ce match. Dans ma tête, je suis prêt, mais maintenant je dois voir sur le terrain. Je suis ici pour aider mon équipe. C'est un grand match et si je dois jouer, je donnerai tout sur le terrain. Je vais toujours me forcer pour mon équipe, mais je ne vais pas non plus me forcer à me blesser car ce serait mauvais pour l'équipe."