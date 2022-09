Ligue des champions : auteurs de saluts nazis, les fans de Francfort se distinguent de bien triste manière à Marseille

Ça chauffe déjà aux abords du Stade Vélodrome où l’Olympique de Marseille affronte l’Eintracht Francfort dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Après les incidents qui ont émaillé la rencontre entre l’OGC Nice et Cologne la semaine passée, ce nouveau duel franco-allemand sur la scène européenne est surveillé de près. La rencontre a même été classée 5 sur 5 sur l’échelle des risques.

Dès lundi soir, des supporters allemands et marseillais avaient cherché à s’affronter dans le centre-ville et une rixe avait opposé une vingtaine d’entre eux en fin de soirée. Au total, huit personnes avaient été interpellées, dont un Allemand, la plupart pour port d’arme ou outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, a détaillé la préfecture.

S’y sont ajoutées mardi six interpellations aux abords du stade "pour des jets de projectiles sur les forces de l’ordre", et "tentative d’introduction de fumigènes", selon la même source.

Le parcage visiteurs du Vélodrome sera plein et on y attend plus de 3300 supporters de Francfort. Ceux-ci sont arrivés sans incident au stade, bien escortés par des forces de l’ordre déployées en nombres. Mais une fois installés en tribunes, les fans allemands se sont tristement illustrés en effectuant plusieurs saluts nazis comme l’attestent des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Des incidents déjà signalés par la préfète de police des Bouches-du-Rhône auprès de l’UEFA. L’authentification des auteurs en toujours en cours.