Ligue des Champions : 5e finale et possible 4e sacre, Ancelotti fait tomber les records

La recette miracle de Carletto ? Savoir gérer un effectif de stars et savoir se remettre en question. "Le football d’il y a 20 ans, quand j’ai soulevé ma première Ligue des champions en 2003-2004 (avec Milan, NDLR), a changé par rapport au football d’aujourd’hui. La règle du hors-jeu a changé, on ne pouvait pas passer le ballon en arrière au gardien, les gardiens étaient moins investis dans la possession… Le football continue d’évoluer chaque jour, et tu dois rester à la page. Moi, j’essaie de m’adapter tous les jours", a détaillé "Carletto".

Une adaptation qui a toujours permis de faire des résultats. Et un coach qui s’est toujours adapté à ses stars depuis son passage à la Juventus pour faire des résultats.

A partir de la Juventus, je me suis toujours adapté aux caractéristiques des joueurs.

"Quand j’étais à Parme, j’avais négocié pour recruter Roberto Baggio. Il me disait qu’il voulait jouer comme milieu offensif, mais pour ce faire, je devais changer mon système en 4-4-2, donc je lui avais dit que non. S’il me reposait la question aujourd’hui, je lui dirais : Mais viens, évidemment qu’on va changer le système. Après Parme, je suis allé à la Juventus, et il y avait Zidane. A partir de là, je me suis toujours adapté aux caractéristiques des joueurs", expliquait Ancelotti à l’ancien Merengue Jorge Valdano, sur Movistar, mi-avril.