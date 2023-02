Ligue avec plus 80 clubs, 14 matches par saison et des règles financières transparentes : l’European Super League se dévoile

Le point le plus important de ce chapitre un peu épineux c’est que les revenus seraient répartis de manière pyramidale, tout le monde recevrait donc de l’argent, mais ceux tout en haut de cette ligue, le plus (comme les Coupes d’Europe actuelles).

Deuxième point super important, l’European Super League serait géré par les clubs eux-mêmes et non pas par des tiers, comme c’est le cas en Pro League par exemple où toutes les décisions sont votées par les clubs. La compétition voudrait aussi que " les dépenses ne reposent que sur les ressources générées, et non sur des injections de capitaux qui faussent la concurrence ". L’European Super League veut aussi établir des règles viabilités financières transparentes et bien appliquées, sans contourner comme c’est souvent le cas à l’heure actuelle.

Par ailleurs, l’European Super League annoncé déjà la volonté de chaque année, vouloir verser 400 millions d’euros au football amateur, aux clubs non participants et aux causes sociales soit deux fois plus que ce qui est prévu pour l’instant par l’UEFA. L’European Super League souhaite aussi développer plus football féminin, avec notamment la volonté de créer plus d’écoles de jeunes dans les clubs.