Ligue 2 : Le Havre de Luka Elsner et le FC Metz de Laszlo Bölöni retrouvent la Ligue 1

Le championnat de France de division 2, la Ligue 2, a livré ses verdicts samedi soir à l'issue de sa 38e et ultime journée. Le Havre, entraîné depuis cette saison par Luka Elsner, 40 ans, l'ancien T1 de l'Union, de Courtrai et du Standard, a été sacré champion. Il s'impose avec 75 points à l'issue de sa 20e victoire de la saison 1-0 contre Dijon. Le HAC sera accompagné la saison prochaine en Ligue 1 par le FC Metz dont l'entraîneur n'est autre de Laszlo Bölöni, 70 ans, champion avec le Standard et qu'on a aussi vu à l'Antwerp et très brièvement à La Gantoise. Le Roumain a lui aussi pris l'équipe messine en main au début de la saison.

Metz, deuxième, devance avec 72 points Bordeaux (69), grand battu de l'ultime soirée. Menés au score à domicile par Rodez à la 22e minute (0-1), les Girondins n'ont pas eu l'occasion de renverser la situation un de leurs supporters ayant agressé un joueur adverse. Le match a été définitivement arrêté. Même une victoire n'aurait pas permis aux Bordelais de retrouver l'élite puisque Metz a aussi gagné et les devançait en cas d'égalité de points.

Rodez devrait remporter le match sur tapis vert ce qui devrait lui assurer de justesse de maintien aux dépens d'Annecy (46 points à 45).

Quatre équipes sont reléguées en 3e division (National) puisqu'il n'y aura que 18 équipes au lieu de 20 la saison prochaine en Ligue 2. Trois sont certaines de descendre: Niort, Nîmes et Dijon, en attendant la décision concernant le résultat de Bordeaux-Rodez. Nîmes et Dijon évoluaient encore en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021.