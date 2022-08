Ligue 2 : Jérémy Livolant inscrit l’un des plus beaux buts de la saison

Jérémy Livolant a peut-être déjà marqué l’un des plus beaux buts de ce début de saison ce samedi à Laval lors de la 2e journée de Ligue 2.

Laval s’est imposé 2-1 face à Guingamp lors de la 2e journée de Ligue 2. C’est l’ailier Jérémy Livolant qui a inscrit le but de la victoire à la 74e. Un but en demi-volée sans contrôle de plus de 35 mètres.

Le joueur a déclaré à Ouest-France que ce but était plus une tentative de défense que de tir : " Je me dis que si je perds le ballon, ça peut faire une grosse occasion en contre derrière pour eux. Je me dis : pourquoi ne pas la tenter en une touche ? C’est un peu de la chance, mais la chance il faut aussi la provoquer. Ce soir, ça m’a souri."

En Avant Guingamp est pour le moment leader de la Ligue 2 en attendant Caen-Metz de ce lundi.