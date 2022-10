Ligue 1 : Will Still devient entraîneur intérimaire à Reims, Franck Haise prolonge à Lens et endosse aussi le rôle de manager

Le Stade de Reims a remercié son entraîneur Oscar Garcia, a annoncé le club de Thomas Foket et Maxime Busi jeudi. Adjoint de Garcia, Will Still, passé notamment par le Beerschot et le Standard, va assurer l'intérim.

Garcia, 49 ans, est arrivé à Reims en juin 2021. L'entraîneur espagnol paie le mauvais début de saison du club qui occupe actuellement la 15e place de la Ligue 1 avec 8 points et une victoire en dix matches.

Adjoint de Garcia, Will Still comblera le trou en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur. Le Wavrien, frère de l'entraîneur de Charleroi Edward Still, est arrivé à Reims l'été dernier après avoir été l'adjoint de Luka Elsner au Standard la saison dernière. Il avait déjà exceptionnellement coaché les Remois face au PSG.