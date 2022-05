Ligue 1 : une 9e victoire de suite pour Clement qui remet doucement Monaco sur le droit chemin ?

Défait à Strasbourg 1-0 le 13 mars, Monaco ne va pas très bien. Et si la réception du PSG donne déjà des frissons, le club monégasque va s’en sortir avec les honneurs et une belle victoire 3-0. Le chemin du succès est lancé.

Et une équipe type se dessine. Avec Tchouameni et Fofana dans l’entrejeu, Ben Yeder et Volland devant ainsi que Golovin et Vanderson sur les côtés, Monaco voit son secteur offensif répondre présent.

"Avec le coach Kovač, on enchaînait les bornes avant de toucher le ballon, maintenant on intègre le ballon, on prend plus de plaisir parce qu’on est footballeur avant tout. Il est plus calme, patient, dans la durée, et je pense qu’on le ressent. Même si on gagne par des petites marges, j’ai l’impression qu’on est beaucoup plus dangereux en fin de match", déclare Youssouf Fofana sur RMC Sport.

Reste Maintenant à l’ancien entraîneur d’enchaîner les deux dernières journées par deux succès pour faire la passe de dix victoires et assurer la place lors de la prochaine Ligue des Champions. Une qualification qui paraissait compliquée pourtant il y a quelques semaines. Mais la patte Clement, après l’avoir montrée à Genk et Bruges, est en train de faire le même effet à Monaco.