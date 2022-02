Ligue 1 : show du PSG à Lille, Messi dépoussière sa pichenette, Mbappé nettoie la lucarne

Le Paris Saint-Germain s'est largement imposé 1-5 à Lille, dimanche, en clôture de la 23e journée du championnat de France de football. Le Belge Amadou Onana a disputé l'ensemble de la rencontre pour le LOSC.

Après le but d'ouverture parisien de Danilo (10e) et l'égalisation de Sven Botman (28e), le PSG a regagné les vestiaires avec un double avantage, grâce à Presnel Kimpembe (32e) et Lionel Messi (38e), auteur d'une jolie pichenette dont il a le secret. Danilo (51e) et Kylian Mbappé (67e) ont corsé l'addition et enfoncé le LOSC en deuxième période.

Ce large succès permet au PSG, solide leader avec 56 points, de conserver 13 longueurs d'avance sur le deuxième, Marseille. Lille (32 points) est onzième.