Ligue 1 : Rennes, avec un but de Jérémy Doku, explose Ajaccio (0-5)

Rennes, qui s'est imposé 0-5, n'a pas eu de pitié dimanche à l'égard de l'AC Ajaccio, déjà relégué, dans le cadre de 36e journée du championnat de France. Grâce à ce succès, les Bretons (62 points, 5e) ont recollé à Lille (63 points, 5e) et restent en lice pour une place en coupe d'Europe. Titulaire à Rennes, Jérémy Doku a été remplacé (64e).

Sans être flamboyants, les Stadistes ont fait le break sur leurs deux premiers tirs cadrés par Baptiste Santamaria (14e, 1-0) et Amine Gouiri (31e, 2-0). Rennes n'est pas entré en mode gestion: lancé par Lovro Majern, Doku a crocheté Vidal avant de conclure à ras de terre dans le petit filet (36e, 3-0) . Peu après, Gouiri a fait exploser l'ACA (40e, 4-0). Il n'en fallait pas plus pour que les supporters corses prennent leurs joueurs à partie. Après la reprise, le cauchemar a continué pour la formation locale avec l'exclusion de Mickael Alphonse pour une faute sur Doku (63e). Dans la foulée, le Diable rouge a été remplacé contre son gré (64e). Le match était joué d'autant plus que Gouiri a éliminé sur une feinte de corps Oumar Gonzalez avant de battre Benjamin Leroy pour la troisième fois (71e, 0-5).

En Ecosse, les Rangers se sont imposés à Hibernian 1-3 avec des buts de leur capitaine James Tavernier (32e), Ianis Hagi (55e, 0-2) et Tiodd Cantwell (86e, 0-3). Chez les vainqueurs, Nicolas Raskin a quitté la pelouse à la 53e. Après 36 matchs, le club de Glasgow occupe la deuxième place avec 88 points, huit de moins que le Celtic, déjà champion. La formation d'Edimbourg (48 points, 5e) peut encore espérer décrocher un ticket pour la Conference League.