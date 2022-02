Ligue 1 : quand le buteur Adil Rami se moque gentiment des statistiques de Lionel Messi

Débarqué en héros du côté du Paris Saint-Germain en août dernier, Lionel Messi tarde à retrouver le niveau qui était le sien au Barça. En Ligue 1, le championnat français, l’Argentin ne totalise que 2 petits buts en quinze matches. Deux buts, c’est moins qu’un certain… Adil Rami, défenseur de Troyes, qui s’est amusé de la situation en conférence de presse.

Adil Rami, 36 ans, a toujours le mot pour rire. Revenu en France après plusieurs expériences ratées à l’étranger (Fenerbahçe, Sotchi ou encore Boavista), le Champion du monde 2018 a retrouvé le sourire du côté de Troyes. Si son club connaît des difficultés en championnat avec une 17e place, Rami s’éclate sur le plan individuel avec 3 buts inscrits en 12 rencontres. Pas mal pour un défenseur central !

Le farceur Rami a profité de la conférence de presse d’avant match face à l’Olympique de Marseille, équipe pour laquelle il a joué entre 2017 et 2019, pour taquiner la Pulga : "Cela fait plaisir de revenir en L1. Comme je le disais, c’est une grosse marque. Les gens voient mon côté professionnel que certains ont voulu cacher mais je me fais plaisir, je marque des buts. Je suis même en course avec Messi, ce n’est pas rien !".

Allez, on prend les paris : qui de Messi ou Rami marquera le plus de buts en Ligue 1 ? Réponse en fin de saison !