Ligue 1 : Première victoire pour Philippe Clement : Monaco remonte dans le Top 5

Avec Wout Faes et Thomas Foket titulaires et Maxime Busi sur le banc, Reims s’est incliné 0-1 face à Metz. L’unique but a été inscrit de la tête par Ibrahima Niane sur un centre de Thomas Delaine venu de la droite, Au classement, Reims est 14e (24 points) et Metz se relance un peu (19 points, 15e).

La rencontre face à Montpellier a mal débuté pour Strasbourg et Matz Sels, qui a rapidement été battu sur une frappe de près de Florent Mollet (11e, 0-1). Mais les Alsaciens ont pris le dessus après l’exclusion d’Elye Wahi (68e). Majeed Waris, l’ancien joueur du FC Porto, a marqué son premier but en Ligue 1 pour son 11e match (75e, 1-1), Adrien Thomasson (84e, 2-1) et Kevin Gameiro (86e, 3-1) ont permis à Strasbourg (32 points, 7e) de sauter Montpellier au classement (31 points, 8e).