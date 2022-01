Après un partage et une victoire, Philippe Clement a subi sa première défaite dimanche avec l'AS Monaco lors du déplacement à Montpellier pour le compte de la 22e journée du championnat de France (3-2). Au classement, les Assémistes (33 points, 7e) sont dépassés par les Héraultais (34 points, 6e).

Eliot Matazo a été remplacé (67e) alors que Monaco était mené 2-1 à la suite des buts d'Elye Wahi (13e, 1-0) et de Stephy Mavdidi (32e, 2-0). L'ASM pensait avoir mené à bien sa course poursuite grâce à Wissam en Yedder (34e, 2-1) et Vanderson (81e, 2-2) mais Montpellier a repris l'avantage grâce à une ultime frappe de Mavididi (90e, 3-2),