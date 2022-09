Ligue 1 : Paris – Nantes en avion ? Le patron de la SNCF épingle le PSG sur Twitter

Le PSG a joué à Nantes ce week-end et s’est imposé 0-3 lors de la 6e journée de Ligue 1. Si Paris a remporté les trois points, c’est au niveau du trajet que l’équipe française a été pointée du doigt.

Sur Twitter, Alain Krakovitch a réagi à une publication de Marco Verratti montrant les joueurs du PSG à bord d’un avion en vol pour Nantes où le PSG jouait samedi soir.

Le directeur général de voyages SNCF a proposé au club parisien d’emprunter le TGV quand le temps de trajet est court, comme par exemple ce week-end. Le but, avoir un impact écologique moins important.

"Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et éco mobilité", a-t-il suggéré.

Si c’est le PSG qui s’est fait épingler cette fois, la question peut aussi se poser pour d’autres clubs dans les championnats étrangers. L’avion offre aussi la possibilité de rentrer directement une fois le match terminé et la sécurité est sans doute plus présente. Mais depuis peu, la SNCF propose de privatiser un TGV dans son intégrité et se dit capable de le faire venir presque partout. Alors quel club passera le cap en premier ? En Belgique, la question ne se pose pas, les distances étant plus courtes, les équipes voyagent en bus.