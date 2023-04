Ligue 1 : Openda unique buteur lors du succès de Lens à Rennes, Doku a rejoué

Suite, ce samedi soir, de la 29e journée de Ligue 1, le championnat de France de football. Lens s’est imposé à Rennes grâce à un but de Loïs Openda (0-1). Arthur Theate a disputé toute la rencontre pour les Rennais tandis que Jérémy Doku a rejoué, un gros quart d’heure environ.

A neuf journées de la fin du championnat, les Lensois ont marqué les esprits en s'imposant chez les Rennais, concurrents pour l'Europe repoussés à dix points, et en récupérant l'étiquette de dauphin du PSG, une première depuis fin janvier. Les Sang et Or comptent désormais 60 points et doublent l'OM, accroché vendredi par Montpellier (1-1), à la faveur d'une meilleure différence de buts.

Au Roazhon Park, les visiteurs ont fait dans le classique : Florian Sotoca, meilleur passeur lensois cette saison, a adressé un centre bien calibré pour Openda (31e, 1-0), le meilleur buteur du club artésien. Le Belge de 23 ans, recruté l'été dernier, traverse une période faste : il cumule quinze buts en L1, dont six lors des trois dernières journées. Du côté de Rennes, Theate a disputé tout le match. Il a été rejoint sur la pelouse par Doku, à la 74e.

Les Rennais, vainqueurs du PSG avant la trêve hivernale, peuvent s'inquiéter pour leur cinquième place, la dernière qualificative pour les compétitions européennes. Lille est en embuscade, un point derrière, avant de recevoir Lorient dimanche (13h00).