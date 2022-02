Ligue 1 : "Nous ne reconnaissons plus notre club", les Ultras du PSG expriment leur ras-le-bol

Le festival offensif parisien à Villeneuve-d’Ascq n’aura pas suffi à apaiser la colère de ses supporters. Le bijou de Mbappé et la jolie pichenette de Messi n’ont pas empêché le Collectif Ultras Paris (CUP) de pousser un gros coup de gueule sur Twitter. "Depuis trop longtemps maintenant, le club nous offre un visage que nous ne supportons plus", assènent d’entrée les fans de l’actuel leader de Ligue 1. Ils mettent en cause "le visage d’un club qui se veut une marque mondiale, obnubilé par les ventes de maillots, au point d’en oublier ses couleurs. Le visage d’un club qui empile les stars comme un enfant trop gâté, sans souci de cohérence sportive et qui donne l’impression que la saison commence en février." Le CUP perd patience et déclare même "ne plus reconnaître son club".