Ligue 1 : Monaco s’offre le PSG (3-0), Philippe Clement souffle un peu

L’AS Monaco n’avait engrangé qu’une victoire sur ses 8 derniers matches toutes compétitions confondues. Ce dimanche, Philippe Clement, qui était sous tension suite à un article paru dans L’Equipe, s’est offert un bon bol d’air en s’offrant le PSG 3-0.

L’information avait fait grand bruit dans le journal L’Equipe qui annonçait un grand ménage à Monaco la saison prochaine avec notamment un nouveau coach à la place de Philippe Clement. Une information démentie sur RMC Sport. Pas évident pour préparer la réception du PSG lors de la 29e journée de Ligue 1.

Pourtant Monaco a fait mieux que se défendre et s’est offert le leader du championnat sur un score sans appel de 3-0. C’est Wissam Ben Yedder qui a ouvert la marque à la 25e, avant que Volland ne double la marque à la 68e minute de jeu. Ben Yedder s’offrant un doublé en transformant un penalty à la 82e. Il s'agit de la quatrième défaite du Paris SG cette saison en championnat, la troisième en cinq journées.

Cette victoire fait du bien à Clement et ses hommes. Ils sont éliminés en Coupe de France et en Coupe d’Europe, le dernier objectif de la saison, la qualification pour la Ligue des Champions, est encore possible. Avec encore neuf matches à disputer et six points de retard sur la 3e place, Monaco peut y croire. Ça commence dès le 3 avril avec le déplacement à Metz.