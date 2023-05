Ligue 1 : Loïs Openda nommé aux côtés de Messi et Mbappé pour le titre de meilleur joueur de la saison

L’UNFP, syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France, a dévoilé ce mardi soir les nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison.

Auteur d’une incroyable première saison en Ligue 1 avec le RC Lens, Loïs Openda (19 buts) a été choisi parmi les cinq finalistes. L’attaquant des Diables Rouges est plutôt bien entouré… Parmi les nommés, on retrouve les deux monstres du Paris Saint-Germain, Lionel Messi et Kylian Mbappé, le buteur lillois Jonathan David et un autre Lensois en la personne de Seko Fofana, capitaine des Sang et Or.

À noter que Jérémy Doku n’a pas été nommé pour le trophée de meilleur espoir, sans doute la faute à ses trop nombreuses blessures. De son côté, Philippe Clement, 4e de Ligue 1 avec Monaco, ne fait pas partie des nommés pour le prix du meilleur coach, au contraire de Philippe Montanier (Toulouse), passé par le Standard lors de la saison 2020-2021.