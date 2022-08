Ligue 1 : Lille – PSG, Christophe Galtier débarque chez son ex avec ses stars et leurs caprices

C'est le LOSC qui a été le plus déforcé cet été. En vendant Sven Botman à Newcastle, Amadou Onana à Everton, Zeki Celik à l'AS Roma, Domagoj Bradaric à Salernitana et Renato Sanches au... PSG, les dirigeants des Dogues ont empoché la rondelette sommme de 100 millions d'euros. De son côté, le PSG n'a connu que deux départs majeurs (Georgino Wijnaldum et Ángel Di María) et s'est séparé de quelques indésirables.