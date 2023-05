Ligue 1 : le PSG encore une fois champion, Lens assure sa place en Ligue des champions

Le PSG a assuré un nouveau titre de champion de France à l’issue de la 37e journée de Ligue 1 alors que Lens est officiellement qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

Il ne manquait plus que l’officialisation, c’est désormais chose faite. Le PSG n’avait besoin que d’un point pour s’assurer d’un nouveau titre et a fait l’essentiel sur la pelouse de Strasbourg (1-1) grâce à un but de Lionel Messi. Avec ce onzième titre, le club parisien est désormais le club le plus titré de l’histoire de la Ligue 1, laissant Saint-Étienne et ses dix titres derrière.

Conscient qu’il ne pouvait plus espérer le titre avant la rencontre, Lens avait tout de même un travail à réaliser face à Ajaccio, déjà relégué. Et les nordistes l’ont parfaitement exécuté, s’imposant facilement (0-3). Titulaire, Loïs Openda en a profité pour inscrire son vingtième but de la saison en Ligue 1 sur un penalty transformé à contre-pied. Par cette réalisation, il devient même le meilleur buteur de l’histoire de Lens en une saison à égalité avec Roger Boli à qui il a rendu hommage en imitant sa célébration. Grâce à ce succès, Lens assure sa place lors de la prochaine édition de la Ligue des champions, compétition que les nordistes disputeront pour la troisième fois seulement. Battu par Brest (1-2), Marseille devra donc passer par les barrages.

Derrière, la course à l’Europe était très serrée entre Monaco (4e, 65 pts), Lille (5e, 63) et Rennes (6e, 62). Dans le choc de la journée, les Rennais ont frappé un grand coup en s’imposant contre l’ASM de Philippe Clément (2-0) avec Jérémy Doku et Arthur Theate titulaires. Avant la dernière journée, le club du Rocher se retrouve désormais en dehors des places européenes après le succès de Lille face à Nantes (2-1).