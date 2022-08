Ligue 1 : Le PSG en passe 5 à Clermont, festival de Neymar et Messi ponctué par un retourné de l'Argentin

Le PSG entamait sa saison de Ligue 1 à Clermont. Le tenant du titre parisien y a mis la manière en s'imposant 0-5. Sans Kylian Mbappé, légèrement blessé, Neymar et Lionel Messi ont fait le show. Le Brésilien a parfaitement lancé sa saison en signant un but et deux assists en première mi-temps. L'Argentin lui a répondu par un doublé après le repos. Messi, qui dispute sa deuxième saison au PSG, s'est même illustré en inscrivant un retourné pour clore la marque. Achraf Hakimi et Marquinhos ont également marqué durant cette rencontre pour un premier sans-faute. Outre le PSG, Monaco s'est également imposé dans son premier match de la saison (1-2 à Strasbourg), et vendredi Lyon ouvrait le championnat français par une victoire (2-1 contre Ajaccio).