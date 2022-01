Ligue 1 : Cédric Bakambu, une adaptation éclaire qui sent bon pour l’Olympique de Marseille

Après avoir tapé dans ses premières balles du côté de l’US Ivry, il sera formé à Sochaux où il fera toutes ses classes pour atteindre l’équipe première en 2010, alors âgé de 19 ans. Il y évoluera pendant quatre saisons, pour un total de 107 rencontres pour 21 buts. En 2014 il tente sa première aventure à l’étranger, en Turquie, dans le club de Bursaspor. Ce passage réussi (21 buts en 40 matches) lui sert de tremplin vers La Liga et Villarreal.

Parallèlement à sa carrière en club, il joue avec la France en équipes d’âge avant de choisir le Congo "chez les grands". Depuis lors, il évolue avec la RDC, se muant en buteur à 13 reprises.

En Espagne, il marque. Beaucoup, et des buts importants, parfois face à de grands clubs comme le Barça. Il prend une autre dimension à Villarreal (105 rencontres, 47 buts). Il réalise alors un choix de carrière aussi significatif que questionnable : il prend la direction de la Chine et du BJ Guoan pour un montant stratosphérique de 72 millions d’euros (il devenait alors le joueur africain le plus cher de l’histoire, il a été dépassé depuis par une dizaine de joueurs).

En Chine, il aura son meilleur ratio rencontres jouées/buts inscrits avec 58 buts marqués en seulement 87 rencontres, même s’il évoluait dans un championnat mineur. C’est de là que l’OM a flairé la bonne affaire en ce mois de janvier, alors que le contrat du joueur était arrivé à échéance.

Durant sa période chinoise, il est passé tout tout près d'une signature au FC Barcelone, un rendez-vous manqué puisque le club s'est retirer du deal en cours de négociation.