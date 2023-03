LIGNES D’OMBRE première grande exposition en Belgique de la photographe mexicaine Graciela Iturbide

Comprendre le Mexique

Jeune photographe, Graciela Iturbide s’initie aux histoires pré-hispaniques de son pays et rejoint le Consejo Mexicano de Fotografía, un collectif de photographes et d’intellectuel.le.s pour lesquel.le.s la photo doit être " un art de l’engagement et non de l’évasion. " Elle s’intéresse aux communautés et aux traditions ancestrales du Mexique et aux hybridations de la culture indigène avec la religion chrétienne et la modernité. Et toujours ce sentiment d’un univers chargé de mystère "La photographie est un rituel pour moi. Partir avec mon appareil, observer, saisir la partie la plus mythique de l’homme, puis pénétrer dans l’obscurité, développer, choisir le symbolique."